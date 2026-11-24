El papa Francisco relató en su diario personal varias experiencias en las que aseguró haber encontrado al demonio, describió sus ojos como tentadores y recordó el tono ronco de su voz. Los escritos privados del pontífice argentino fueron recopilados por el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien reveló estos detalles en una entrevista con Vatican News publicada el 24 de noviembre de 2026.