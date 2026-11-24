El papa Francisco relató en su diario personal varias experiencias en las que aseguró haber encontrado al demonio, describió sus ojos como tentadores y recordó el tono ronco de su voz. Los escritos privados del pontífice argentino fueron recopilados por el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien reveló estos detalles en una entrevista con Vatican News publicada el 24 de noviembre de 2026.
Entre los pasajes que más impresionaron al cardenal figura una anotación del 7 de junio de 2018, en la que Francisco escribió sobre una experiencia que tuvo la noche anterior y que relacionó con la entrada del infierno.
"Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterró... La seducción pagana es fuerte, pero en ella no cabe la esperanza", escribió el entonces pontífice.
Fernández explicó que Francisco no se limitó a mencionar esta experiencia en una sola ocasión. Según contó, el papa volvió a recordar sus encuentros con el demonio en diferentes partes del diario y describió el contexto en que ocurrieron.
En sus anotaciones, el pontífice también hizo referencia a los ojos tentadores del demonio y al ronquido de su voz. Estos detalles forman parte de los relatos personales que conservó y que, según el cardenal, nunca acostumbraba compartir públicamente.
El religioso señaló que las experiencias relacionadas con el demonio aparecen incluso en el último párrafo del diario, donde Francisco hizo una revisión de su vida. Para Fernández, esto demuestra la importancia que el pontífice daba a esos recuerdos dentro de sus reflexiones personales.
Al explicar el significado de estos relatos, el cardenal indicó que no deben interpretarse únicamente como historias destinadas a provocar miedo. Desde su perspectiva, reflejan momentos en los que Francisco sentía la necesidad de profundizar en su vida, recordar su misión y mantenerse atento a sus responsabilidades.
Fernández también destacó que, pese a estas experiencias, Francisco conservaba su alegría y buen humor. Sin embargo, explicó que el pontífice encontraba en esos recuerdos motivos para reflexionar sobre el sentido de su existencia y la importancia de no perder el rumbo.
El diario contiene otros escritos sobre la vida espiritual del papa, entre ellos una anotación del 1 de mayo de 2019. En ella expresó que había sentido profundamente el amor de Dios y describió esa sensación como un colchón que lo envolvía y lo salvaba de desintegrarse.
Otro de los temas que aparece en sus apuntes es la crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022. Francisco describió ese período como una etapa de «aridez, desolación, época oscura», que, según Fernández, lo llevó a alcanzar una mayor paz interior y una confianza total en Dios.
El cardenal explicó que conoció estos documentos cuando Francisco le mostró una agenda que utilizaba como diario y le pidió que, llegado el momento, seleccionara los escritos que pudieran servir de reflexión para otras personas.
Tras la muerte de Francisco, Fernández habló con el papa León XIV sobre el compromiso que había adquirido. El actual pontífice encontró una caja con los documentos y se la entregó para preparar la publicación. El cardenal también explicó que dejó fuera algunos fragmentos repetitivos y referencias íntimas de personas que siguen vivas.
La obra no incluye absolutamente todas las anotaciones. Fernández explicó que dejó fuera algunos fragmentos repetidos, detalles que no aportaban información útil y referencias íntimas sobre personas que todavía viven. También respetó los escritos con símbolos que Francisco aparentemente no quería que fueran descifrados.
El libro, titulado El diario personal del papa Francisco, reúne escritos privados del pontífice y comentarios de Fernández para explicar su contexto. La obra fue publicada el 24 de noviembre de 2026 y permite conocer experiencias espirituales que Francisco mantuvo en privado durante gran parte de su vida.