Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) provocó momentos de tensión en Oakland, California, donde residentes y activistas denunciaron presuntos abusos de los agentes federales durante varias detenciones.
La intervención sorprendió a los habitantes de la comunidad, quienes comenzaron a alertarse entre sí mediante bocinas y otros mecanismos para advertir sobre la presencia de las autoridades migratorias en las calles.
Durante el despliegue, varios residentes utilizaron sus teléfonos celulares para grabar los procedimientos y documentar las actuaciones de los agentes.
En las imágenes se observa a varios agentes de ICE derribando por la fuerza a una mujer que grababa el operativo con su teléfono celular.
La actuación generó indignación entre los presentes, quienes reaccionaron con gritos y reclamos mientras observaban cómo los funcionarios sometían a la mujer contra el suelo. Las grabaciones también muestran la preocupación de los vecinos por el comportamiento de los agentes federales.
Otro momento de tensión ocurrió cuando los agentes detuvieron a un joven y lo inmovilizaron sobre el pavimento para proceder con su arresto. Varias personas intentaron acercarse para auxiliarlo.
Durante el sometimiento, el joven insistía en que era ciudadano estadounidense, mientras los funcionarios lo mantenían bajo custodia. Según testimonios de personas que presenciaron el incidente, tendría 17 años.
Tras la detención, activistas y usuarios de redes sociales denunciaron que el adolescente había sido "secuestrado" por ICE. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades federales no habían confirmado públicamente su edad ni ofrecido detalles que permitieran esclarecer las circunstancias del arresto.
Los incidentes también estuvieron acompañados por el lanzamiento de gases lacrimógenos y dispositivos aturdidores, presuntamente utilizados contra integrantes de la comunidad que permanecían en las inmediaciones del operativo.
Ante lo ocurrido, Barbara Lee, alcaldesa de Oakland, expresó su rechazo a las acciones de ICE en la ciudad. En un pronunciamiento, recordó que el Departamento de Policía local no colabora con las operaciones de control migratorio de la agencia federal.
La funcionaria también manifestó su preocupación por la detención de dos ciudadanos estadounidenses y cuestionó el uso de la fuerza contra las personas que observaban y documentaban los procedimientos.
Por su parte, grupos de activistas instaron a los residentes a mantenerse atentos, documentar cualquier intervención migratoria y compartir las grabaciones para visibilizar posibles irregularidades.
Hasta el momento, la agencia federal no había brindado información sobre el operativo realizado en Oakland ni emitido una explicación oficial sobre las denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza durante las detenciones.