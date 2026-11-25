Santa Rosa de Copán. Un lamentable hecho se registró durante las primeras horas de la mañana de este miércoles en Santa Rosa de Copán, donde fue encontrado sin vida el profesor Higinio Ayala, en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio El Carmen, frente al Instituto Alfa y Omega. De acuerdo con la información preliminar, un hombre habría ingresado a la casa con aparentes intenciones de cometer un robo. Una vez dentro, presuntamente sometió al docente hasta quitarle la vida.

El hecho fue descubierto luego de que vecinos del sector escucharan quejidos provenientes de la vivienda. Ante los sonidos, varias personas se acercaron al inmueble y lograron ingresar para verificar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al entrar encontraron al profesor sin vida. La situación fue comunicada a las autoridades para que se realizaran las diligencias correspondientes y se iniciara la investigación del caso.