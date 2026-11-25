Santa Rosa de Copán. Un lamentable hecho se registró durante las primeras horas de la mañana de este miércoles en Santa Rosa de Copán, donde fue encontrado sin vida el profesor Higinio Ayala, en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio El Carmen, frente al Instituto Alfa y Omega.
De acuerdo con la información preliminar, un hombre habría ingresado a la casa con aparentes intenciones de cometer un robo. Una vez dentro, presuntamente sometió al docente hasta quitarle la vida.
El hecho fue descubierto luego de que vecinos del sector escucharan quejidos provenientes de la vivienda. Ante los sonidos, varias personas se acercaron al inmueble y lograron ingresar para verificar lo que estaba sucediendo.
Sin embargo, al entrar encontraron al profesor sin vida. La situación fue comunicada a las autoridades para que se realizaran las diligencias correspondientes y se iniciara la investigación del caso.
Según la información, Ayala vivía solo en la casa donde ocurrió el crimen. Las circunstancias en que se produjo su muerte han generado consternación entre los habitantes de Santa Rosa de Copán, especialmente entre quienes conocían su trayectoria profesional y su participación en actividades de la Iglesia católica.
El fallecido era un reconocido educador que se desempeñó como director del Instituto Álvaro Contreras, uno de los centros educativos de referencia en la ciudad.
Durante su trayectoria contribuyó a la formación académica de numerosos estudiantes y mantuvo vínculos con la comunidad educativa de la zona.
Además de su labor como docente, Higinio Ayala era conocido por su habilidad para restaurar imágenes de Cristo en la Iglesia católica, actividad que desarrollaba como parte de su vínculo con la comunidad religiosa.
Por ahora, la información sobre el supuesto ingreso de una persona con intenciones de robo forma parte de las primeras versiones del caso. Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el crimen, establecer el móvil e identificar a la persona que habría ingresado a la vivienda.