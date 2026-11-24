Tegucigalpa, Honduras . Un hombre de 32 años falleció la tarde de este martes tras caer desde una altura aproximada de 30 metros en una quebrada situada entre las colonias Abraham Lincoln y José Arturo Duarte, Comayagüela. El fallecido fue identificado como Darío Cruz Villalta, residente de la colonia Abraham Lincoln y originario del Distrito Central, según la información proporcionada por sus familiares.

De acuerdo con versiones preliminares de habitantes del sector, Cruz Villalta habría ingerido bebidas alcohólicas antes del suceso. Las primeras hipótesis indican que caminaba cerca de la quebrada cuando, presuntamente, perdió el equilibrio y cayó a la quebrada. ​​​ La caída le provocó heridas de gravedad. Según los relatos de los vecinos, el hombre impactó contra unas piedras en una pequeña poza de aguas residuales que atraviesa la zona, donde habría fallecido de forma inmediata.

El padre de la víctima fue alertado por residentes del lugar sobre la presencia de su hijo en el fondo de la quebrada. Ante la situación, solicitó apoyo mediante el Sistema Nacional de Emergencias 911. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Minutos después, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sitio, donde procedieron a resguardar el área y coordinar las actuaciones correspondientes. Asimismo, se tenía previsto trasladar el cuerpo a Medicina Forense para los procedimientos legales.

Familiares informaron que Darío se ganaba la vida mediante la venta ambulante de diferentes productos en los mercados de Comayagüela. También señalaron que era padre de tres hijos menores de edad.