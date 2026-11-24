Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Un joven de 19 años recibió atención prehospitalaria este martes luego de quedar soterrado por tierra mientras realizaba trabajos de construcción en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

El incidente movilizó al personal del Cuerpo de Bomberos, que recibió el llamado de emergencia y se desplazó desde el barrio Capiro hasta el barrio Bella Vista, donde ocurrió el accidente.

Al llegar al lugar, los bomberos brindaron asistencia inmediata al trabajador, quien había quedado atrapado bajo tierra mientras desarrollaba sus labores de construcción.