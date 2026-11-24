Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Un joven de 19 años recibió atención prehospitalaria este martes luego de quedar soterrado por tierra mientras realizaba trabajos de construcción en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.
El incidente movilizó al personal del Cuerpo de Bomberos, que recibió el llamado de emergencia y se desplazó desde el barrio Capiro hasta el barrio Bella Vista, donde ocurrió el accidente.
Al llegar al lugar, los bomberos brindaron asistencia inmediata al trabajador, quien había quedado atrapado bajo tierra mientras desarrollaba sus labores de construcción.
Durante la evaluación inicial, el personal de emergencia identificó que el joven presentaba una posible fractura en el hombro derecho, por lo que fue necesario proporcionarle atención prehospitalaria.
Los socorristas realizaron las labores de asistencia correspondientes para estabilizar al afectado antes de proceder con su traslado a un centro médico.
Posteriormente, el joven fue movilizado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hacia un centro asistencial, donde recibiría atención médica especializada.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el soterramiento ni sobre las condiciones del terreno donde se desarrollaban los trabajos.