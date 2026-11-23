Copán, Honduras. Las cinco personas que habían sido requeridas por la Policía Nacional para efectos de investigación por el asesinato de un tío y su sobrino en Cucuyagua, Copán, quedaron en libertad, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre conocido con el alias de "El Coyotío", quien figura entre los sospechosos del doble crimen. Gerson Ramos, portavoz de la Policía Nacional en Copán, explicó que las cinco personas fueron requeridas como parte de las diligencias investigativas, pero posteriormente recuperaron su libertad al no permanecer bajo detención por este caso.

El funcionario aclaró que alias "El Coyotío" no se encuentra entre esas cinco personas y que las autoridades mantienen acciones para localizarlo, debido a que presuntamente estaría vinculado con la banda criminal denominada Los Coyotes, que operaría en los departamentos de Copán y Ocotepeque. En relación con el móvil del doble homicidio, Ramos indicó que la principal hipótesis de los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas, relacionado con una diligencia judicial en la que presuntamente participaba uno de los fallecidos.

"Eso sería básicamente un testigo protegido. Es ahí donde esa estructura criminal lastimosamente atacan a estas personas para evitar que se proceda legalmente contra ellos", manifestó el portavoz policial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El crimen ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre, cuando Isaac Hernández Mejía, de 26 años, y su sobrino Óscar Orlando Hernández Mejía, de 12 años, fueron asesinados a balazos en el barrio Montesinos, en el municipio de Cucuyagua.