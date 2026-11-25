San Pedro Sula, Honduras. La violencia contra las mujeres no siempre comienza con golpes. En muchos casos se manifiesta a través de palabras ofensivas, humillaciones, amenazas, restricciones económicas y comportamientos de control que, con el paso del tiempo, llegan a normalizarse dentro de una relación. Ingris Masvely Delcid, defensora de Derechos Humanos y feminista, señala hoy que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), que detrás de estas conductas hay mujeres que pierden su autonomía, se alejan de sus familias y viven bajo el temor constante de las reacciones de sus parejas Ese fue el caso de "Samaria" (pseudónimo usado para proteger su identidad), quien desde muy joven enfrentó situaciones que marcaron su vida. Nació en una comunidad de montaña del occidente de Honduras y, cuando tenía apenas 13 años, quedó embarazada de su primera hija. Poco tiempo después, ocurrio una tragedia: el papá de su hija murió en una riña.

Tras ese hecho la familia del padre de la niña se la arrebató y la separó de ella, dejándola durante años sin saber dónde estaba. La pérdida de su hija la dejó en un profundo dolor que cargó durante años. Tiempo después formó una nueva familia y tuvo tres hijos. Sin embargo, la relación que inicialmente representaba una oportunidad para comenzar de nuevo terminó convirtiéndose en un ciclo de violencia física, psicológica y económica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su pareja la golpeaba, la humillaba y le quitaba el dinero que ganaba trabajando en una maquila. También controlaba sus decisiones, amistades y actividades, mientras la amenazaba constantemente. En ocasiones, Samaria tenía que caminar largas distancias porque no contaba con dinero para pagar el transporte. "Yo no me daba cuenta de que estaba viviendo violencia. Había crecido viendo golpes y creía que así eran las relaciones", recuerda. La situación llegó a un límite después de una fuerte golpiza. Al escuchar los gritos y el llanto de sus hijos, comprendió que necesitaba buscar ayuda. Con el acompañamiento de mujeres de su comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos, logró denunciar a su agresor y salir de ese entorno. Aunque tuvo que reconstruir su vida y enfrentar dificultades económicas, consiguió sacar adelante a sus hijos, aprender a leer y escribir en una escuela nocturna y recuperar su independencia. Actualmente participa en redes de apoyo y vive una relación basada en el respeto.

El control también es violencia

La psicóloga Claudia Avilés, explica que una de las dificultades para identificar la violencia psicológica es que muchas mujeres terminan normalizando las palabras ofensivas, las humillaciones y los comportamientos que minimizan su valor como personas.

Advierte que la manipulación emocional ocurre cuando el agresor limita la voluntad de la mujer, descalifica sus opiniones y consigue que sus emociones dependan de las reacciones de su pareja.

Entre las consecuencias de vivir durante años bajo amenazas y humillaciones están la pérdida de autoestima, ansiedad, estrés, depresión, miedo y aislamiento. En situaciones más graves, algunas víctimas pueden desarrollar pensamientos suicidas. Avilés, también señala que el aislamiento familiar y social es una estrategia que puede utilizar el agresor para debilitar las redes de apoyo y conseguir que la mujer dependa únicamente de él. La especialista recomienda prestar atención a los cambios de comportamiento, la tristeza constante, el aislamiento, la inseguridad y las reacciones de sobresalto ante los gritos. Para recuperar la estabilidad emocional, considera fundamental el acompañamiento psicológico, el fortalecimiento de la autoestima y la reconstrucción de las redes de apoyo.

La violencia psicológica y económica también se puede denunciar

Desde el ámbito legal, Noemí Dubón, abogada del Foro de Mujeres, explica que la legislación hondureña reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres y contempla mecanismos para prevenirlas y sancionarlas. La especialista señala que Honduras ha ratificado instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y cuenta con disposiciones en el Código Penal, además de leyes específicas como la Ley contra la Violencia Doméstica y la Ley de Igualdad de Oportunidades. Dubón aclara que una mujer puede denunciar violencia psicológica aunque nunca haya recibido golpes. Las humillaciones, amenazas, restricciones y acciones destinadas a controlar su comportamiento también pueden constituir violencia doméstica.

Asimismo, explica que retener el salario de una mujer, impedirle trabajar o controlar sus documentos son conductas que pueden denunciarse como parte de la violencia económica o patrimonial. La abogada agrega que, cuando el denunciado niega los hechos, la reforma a la Ley contra la Violencia Doméstica contempla la apertura de un juicio a prueba, en el que pueden participar como testigos personas que conozcan la situación, incluidos familiares. Dubón también destaca la importancia de que las víctimas cuenten con redes de apoyo y sepan que no están solas. El Foro de Mujeres articula 15 organizaciones con presencia en Atlántida, Yoro, Cortés y Santa Bárbara, que acompañan y documentan casos de violencia.

Las cifras reflejan la magnitud de la violencia

La violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática de gran magnitud en Honduras. De acuerdo con los registros del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), durante 2025 se documentaron 262 muertes violentas de mujeres y femicidios, mientras que entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 232 casos, equivalentes al 88.5% de los reportados durante todo el año anterior.