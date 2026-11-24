La competencia comenzó a subir de temperatura cuando las 30 candidatas que lograron avanzar en la primera ronda de preclasificación fueron llamadas nuevamente al escenario para protagonizar uno de los momentos más esperados de la noche: la pasarela en traje de baño. Una a una, las representantes aparecieron frente al público decididas a demostrar que tenían lo necesario para continuar en la carrera por la corona.