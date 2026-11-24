La noche más esperada del certamen llegó envuelta en luces, música y una puesta en escena que convirtió el escenario en un verdadero espectáculo de belleza y emoción. Con las representantes de distintos países listas para luchar por un lugar entre las favoritas, el evento avanzó entre llamados, sorpresas y momentos de alta tensión, mientras cada candidata buscaba demostrar por qué merecía seguir en la competencia.
La competencia comenzó a subir de temperatura cuando las 30 candidatas que lograron avanzar en la primera ronda de preclasificación fueron llamadas nuevamente al escenario para protagonizar uno de los momentos más esperados de la noche: la pasarela en traje de baño. Una a una, las representantes aparecieron frente al público decididas a demostrar que tenían lo necesario para continuar en la carrera por la corona.
El escenario se transformó en una auténtica selva tropical, con una espectacular ambientación en tercera dimensión que recreó árboles, cascadas y una exuberante vegetación. A esto se sumaron los sonidos de las aves y una producción visual que transportó por unos minutos al público a un paraíso tropical, creando el escenario perfecto para una de las rondas más observadas de la competencia.
El color también se convirtió en protagonista. Las candidatas lucieron distintos diseños de trajes de baño en tonalidades como rosado, lila, amarillo y naranja, aportando frescura y dinamismo a una pasarela que estuvo marcada por la diversidad de estilos y personalidades. Cada una buscó imprimirle su propio sello al momento.
Al ritmo de la música popular puertorriqueña, las candidatas caminaron con seguridad, energía y actitud. Los movimientos de cadera, los giros y las poses frente al público hicieron de esta ronda un verdadero espectáculo, mientras las concursantes aprovechaban cada segundo para proyectar confianza y dominio escénico.
La ronda avanzó rápidamente, pero cada aparición tuvo su propio ingrediente, desde las caminatas más poderosas hasta aquellas que apostaron por una expresión más elegante y natural. Las sonrisas fueron parte esencial de la presentación, con candidatas que combinaron sensualidad, simpatía y fuerza para conquistar tanto al jurado como a los espectadores.
Cada representante aprovechó la plataforma para exhibir su personalidad. En una competencia donde cada detalle puede marcar la diferencia, la seguridad al caminar, la conexión con el público y la capacidad de desenvolverse frente a las cámaras cobraron especial importancia.
La primera ronda de semifinalistas dejó múltiples momentos para el recuerdo y elevó todavía más la expectativa sobre quiénes conseguirían avanzar a la siguiente etapa.
Después de este desfile en traje de baño llegó uno de los anuncios más esperados de la noche: únicamente 12 candidatas continuarían en competencia. La selección redujo considerablemente el grupo y dejó fuera a varias representantes que habían llegado como fuertes contendientes, demostrando una vez más lo impredecible que puede ser una noche de coronación.
Con las 12 semifinalistas ya definidas, el escenario se preparó para cambiar nuevamente de ambiente. Las sobrevivientes de esta intensa ronda regresarían para desfilar en traje de noche, llevando sobre sus hombros la presión de una nueva oportunidad para conquistar al jurado. La competencia, lejos de terminar, apenas comenzaba a revelar a sus grandes protagonistas.