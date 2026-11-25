San Pedro Sula, Honduras. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estructuras vinculadas al narcotráfico, que llevaron al Gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio en Izabal y Zacapa, han encendido las alertas sobre las condiciones de seguridad en la zona fronteriza con Honduras. En vísperas de la temporada de vacaciones de fin de año, cuando muchas familias hondureñas se preparan para viajar al vecino país, las autoridades policiales recomiendan extremar las precauciones para reducir el riesgo de convertirse en víctimas de la delincuencia común o del crimen organizado. Viajar durante el día, utilizar exclusivamente los pasos fronterizos autorizados, evitar intermediarios y abstenerse de transportar paquetes o equipajes ajenos figuran entre las principales recomendaciones de la Policía Nacional de Honduras.

Una frontera marcada por la violencia

La declaratoria de estado de sitio del pasado 14 de noviembre en Guatemala es el episodio más reciente de una serie de acontecimientos que evidencian la presencia de estructuras del narcotráfico en la región fronteriza. A finales de mayo, el asesinato de cinco policías hondureños durante un operativo antidrogas en el sector de Corinto, municipio de Omoa, obligó a las autoridades nacionales a reforzar sus operaciones de seguridad en la zona fronteriza de Corinto. Las investigaciones apuntaron a posibles vínculos con estructuras asociadas al mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Días después, el Ejército de Guatemala reportó enfrentamientos en las inmediaciones de Esquipulas, departamento de Chiquimula, lo que derivó en un reforzamiento de la vigilancia militar en la zona.

En agosto, el Ministerio de Gobernación de Guatemala destacó los departamentos de Chiquimula y Zacapa como corredores conectados a redes de tráfico ilegal de drogas. Asimismo, señaló a Izabal como un punto clave de estos movimientos transfronterizos. La semana anterior, el 14 de noviembre, el Gobierno de Guatemala declaró el estado de sitio y desplegó fuerzas de seguridad en las zonas limítrofes con Honduras, en un intento por contener la violencia vinculada al narcotráfico y recuperar el control territorial frente a los grupos criminales.

Estos casos ejemplifican la delicada situación que se vive a lo largo de la frontera noroccidental hondureña y recalcan la necesidad de que los viajeros adopten medidas de precaución para transitar con relativa seguridad por esa zona conflictiva.

Medidas de seguridad

En entrevista con LA PRENSA, el subcomisario Osman Morán, jefe interino de Operaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, explicó cuáles son las medidas que deben adoptar los viajeros para reducir los riesgos durante sus desplazamientos. Una de las primeras recomendaciones es portar los documentos de identidad al momento de realizar los trámites de salida y entrada del país. Por otro lado, de acuerdo con el jefe policial, es igualmente importante movilizarse únicamente por los pasos fronterizos autorizados, pues utilizar rutas irregulares o “puntos ciegos” puede representar un mayor riesgo de convertirse en víctima de algún delito.

“Hay mayor probabilidad de que sean objeto de la delincuencia común o la delincuencia organizada”, advierte Morán. En cuanto a la asistencia durante el tránsito fronterizo, se recomienda acudir a funcionarios de las instituciones oficiales, como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Aduanas y Migración. Morán desaconseja acudir a otro tipo de intermediarios, debido a que “no es necesario”, pero también porque “ en las fronteras podemos encontrarnos personas con un montón de intereses muy personales”.

Otro aspecto relacionado con la seguridad es el transporte de dinero y objetos de valor. El subcomisario recomienda no llevar más dinero del necesario para el viaje y hace especial hincapié en mantener vigilado el equipaje. “No perder de vista las cosas personales; si descuida un equipaje, una maleta, una mochila, puede ser que introduzcan cosas ilícitas por descuido”, refiere Morán. La advertencia también se extiende a los favores que se hacen a familiares, amigos o conocidos, como transportar maletas o paquetes que no sean propios del viajero, especialmente si no fueron empacados en su presencia. “No se presten a transportar equipajes que no son personales, y que no fueron supervisados y que no sepan qué va dentro”, exhorta Morán, en vista de que estos pueden contener sustancias u objetos ilícitos que podrían ocasionar problemas legales a la persona que los transporte. Otras recomendaciones generales de seguridad incluyen evitar viajar de noche, especialmente cuando se transita por zonas desconocidas. Además, durante las horas nocturnas puede resultar más difícil encontrar asistencia o alojamiento.