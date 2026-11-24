Tegucigalpa, Hoduras. Un hongo emergente con potencial de provocar una enfermedad de alta mortalidad se encuentra bajo sospecha epidemiológica en Honduras, informó Sandra Montoya, jefa del Laboratorio de Micología del Hospital Escuela.

La especialista explicó a HRN que el microorganismo ya ha sido identificado en otros países y que el laboratorio del Hospital Escuela lo busca desde 2016. Sin embargo, aclaró que su presencia en el territorio hondureño todavía no puede anunciarse oficialmente, debido a que se necesita la confirmación del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, Estados Unidos.

"Es un microorganismo fúngico, hongo, un nuevo hongo emergente. Es algo que ya está en otros países, pero nosotros lo hemos buscado desde el 2016 hasta la fecha y es, ahorita la tenemos bajo sospecha", explicó Montoya en una entrevista.

La doctora detalló que el laboratorio cuenta con tecnología especializada que permitió detectar el microorganismo. No obstante, indicó que las muestras deben enviarse al CDC para su análisis y confirmación.