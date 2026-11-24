Tegucigalpa, Hoduras. Un hongo emergente con potencial de provocar una enfermedad de alta mortalidad se encuentra bajo sospecha epidemiológica en Honduras, informó Sandra Montoya, jefa del Laboratorio de Micología del Hospital Escuela.
La especialista explicó a HRN que el microorganismo ya ha sido identificado en otros países y que el laboratorio del Hospital Escuela lo busca desde 2016. Sin embargo, aclaró que su presencia en el territorio hondureño todavía no puede anunciarse oficialmente, debido a que se necesita la confirmación del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, Estados Unidos.
"Es un microorganismo fúngico, hongo, un nuevo hongo emergente. Es algo que ya está en otros países, pero nosotros lo hemos buscado desde el 2016 hasta la fecha y es, ahorita la tenemos bajo sospecha", explicó Montoya en una entrevista.
La doctora detalló que el laboratorio cuenta con tecnología especializada que permitió detectar el microorganismo. No obstante, indicó que las muestras deben enviarse al CDC para su análisis y confirmación.
Asimismo, señaló que las autoridades de Vigilancia de la salud de la Secretaría de Salud ya fueron informadas sobre la sospecha y que existe comunicación constante entre las instituciones involucradas.
Transmisión entre personas
Montoya explicó que, a diferencia de otros hongos que se adquieren del ambiente, este microorganismo puede transmitirse de una persona a otra.
"Es contagioso entre pacientes, entre persona a persona", afirmó la especialista, al señalar que una persona puede adquirir el microorganismo sin desarrollar inmediatamente una enfermedad, debido a que este puede permanecer como una colonización.
Según explicó, el riesgo aumenta cuando el hongo llega al torrente sanguíneo, ya que puede provocar complicaciones graves. Además, advirtió que se trata de un microorganismo de alta mortalidad.
La especialista indicó que se debe esperar la confirmación correspondiente y estimó que el proceso podría extenderse hasta enero, aunque no precisó una fecha definitiva.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento epidemiológico del caso y están a la espera de los resultados que permitan confirmar oficialmente la presencia de este hongo en Honduras.