Ciudad de Guatemala, Guatemala. Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este jueves a un ciudadano mexicano ya un guatemalteco requeridos en extradición por la justicia de Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, informó la Policía Nacional Civil (PNC). La detención fue ejecutada por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la PNC en el centro de la capital guatemalteca. Los capturados fueron identificados como el mexicano Esteban 'N', de cincuenta años, y el guatemalteco Eduardo 'N', de 31 años, conocido con el alias de 'Tono'.

Ambos detenidos tenían órdenes de captura vigentes con multas de extradición hacia EE.UU. Tras su localización y la incautación de tres teléfonos móviles, las fuerzas de seguridad los trasladaron a la Torre de Tribunales de la capital para ponerlos a disposición judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con estas dos aprehensiones, Guatemala suma 43 personas capturadas con multas de extradición en lo que va de 2026, de las cuales 27 corresponden a delitos relacionados con el narcotráfico y 16 a otros crímenes transnacionales, según los registros policiales.