Nueva York, Estados Unidos. Una coalición de organizaciones pidió este jueves a la gobernadora Kathy Hochul que proteja la Ley Dream, que permite a estudiantes indocumentados acceder a programas estatales de ayuda financiera y becas, así como abrir cuentas de ahorro, administradas por la Corporación de Servicios de Educación Superior. El pasado agosto, la Administración del presidente Donald Trump demandó a Nueva York por esta ley —aprobada por la legislatura estatal en enero de 2019— como parte de su campaña nacional para desmantelar el acceso de los jóvenes inmigrantes a la educación superior. Las organizaciones, entre ellas Make The Road, aseguran en una carta enviada hoy a Hochul que la acción de Trump ha generado ansiedad e incertidumbre entre los estudiantes de todo el estado ante la posibilidad de perder el acceso a las políticas que facilitan la educación superior, "lo que amenaza su futuro académico".

"Para los jóvenes a quienes sirven a nuestras organizaciones, este tema no es abstracto. Los estudiantes están tomando decisiones ahora mismo sobre si pueden costear la universidad, presentar sus solicitudes de admisión, permanecer matriculados o si podrán cumplir su sueño de obtener un título universitario", indican en la misiva. También recuerdan que, durante años, Nueva York ha brindado oportunidades significativas e igualitarias para continuar sus estudios a los estudiantes que han crecido en el estado, se han graduado de sus escuelas secundarias y lo consideran su hogar, independientemente de su estatus migratorio . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La Ley Dream representa una parte importante de ese compromiso", afirman.