Berlín, Alemania. Los líderes europeos plantearon este jueves sus prioridades y condiciones sobre el conflicto en Ucrania después que el presidente ruso, Vladímir Putin, se interesara por la agenda de Europa sobre la guerra, y dejaron claro que sólo negociarán cuestiones sobre la arquitectura de seguridad después de alcanzarse un alto el fuego y en terreno neutral. El canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Andy Burnham -cuyos países, junto a Polonia, Italia, la Comisión Europea (CE) , el Consejo Europeo y la OTAN, representarán a Europa en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania mediadas por EE.UU.-, señalaron al término de una cumbre de la Coalición de Voluntarios, que los europeos quieren la paz antes que el diálogo sobre la arquitectura de seguridad. "Se necesita ahora la secuencia adecuada, el orden correcto: primero la paz en Ucrania, luego los acuerdos sobre la seguridad euroatlántica", dijo Merz en una rueda de prensa junto a Macron, Burnham y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Objetivo: "una Ucrania soberana en una Europa segura"

Merz, uno de los ocho representantes europeos designados para ser la "voz" de Europa en unas negociaciones directas con Rusia -junto a emisarios de Francia, el Reino Unido, Italia, Polonia, la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y de la OTAN-, recalcó que "el objetivo es y sigue siendo una Ucrania soberana en una Europa segura". Así, "el punto de partida de un entendimiento territorial debe ser la llamada línea de contacto", y "Ucrania debe poder seguir su camino europeo, debe poder contar con ayuda para la reconstrucción", subrayó el canciller alemán al aludir a "principios claros" sobre los que hay "unanimidad" entre los aliados internacionales de Kiev. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Macron abogó incluso por abordar una eventual integración ucraniana en la Alianza Atlántica, pues, señaló, "en la situación actual, ante el maximalismo de las posturas rusas, creo que hay que volver a plantear, efectivamente, la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN".

El optimismo de Trump y las urgencias de Zelenski

La reunión de los aliados de Kiev, además de con la presencia de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, contó con una intervención telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró "optimista" sobre las labores de coordinación entre los socios internacionales de Ucrania, informó el primer ministro polaco, Donald Tusk, en unas declaraciones recogidas por la agencia PAP. Menos positivo sonó Zelenski, quien destacó las urgentes necesidades en materia de defensas ucranianas mientras se negocia. "La defensa de nuestros pueblos y ciudades, de nuestro sistema energético, de nuestra logística, de nuestros puentes, es, verdaderamente, la primera prioridad", señaló el presidente ucraniano.

Postura firme y meditada de Europa