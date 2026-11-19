Tegucigalpa, Honduras. América Latina y el Caribe enfrenta el desafío de transformar su "notable resiliencia" frente a choques externos "en más oportunidades", afirmó este jueves en Honduras la vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para la región, Susana Cordeiro Guerra. En la conferencia 'Perspectivas Económicas', organizada por el Banco Central de Honduras (BCH) y presidida por su titular, Roberto Lagos, la funcionaria del multilateral resaltó que la región proyecta un crecimiento promedio cercano al 2 % este año, pese a las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y la persistencia de la inflación.

El crecimiento económico esperado para este 2026 es similar al del año pasado (2,3 %), aunque esconde contrastes relevantes entre naciones, afirmó Cordeiro Guerra.

El reto regional radica en convertir esa capacidad de resistencia en impulso para generar empleos de calidad, elevar la productividad y mejorar las condiciones de vida. "América Latina y el Caribe no están condenados al bajo crecimiento", agregó Cordeiro Guerra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como ejemplos de dinamismo en la región destacó a El Salvador, Panamá, República Dominicana y Paraguay, naciones a las que el organismo denomina "colibrís" tras registrar tasas de crecimiento próximas al 4 % durante al menos cinco años, un ritmo comparable al de Asia Oriental y el Pacífico. Atribuyó los resultados en esos cuatro países a "reformas sólidas" y decisiones económicas que han permitido a esas naciones mantener la estabilidad macroeconómica, reducir la pobreza y atraer inversión privada, incluso frente a choques externos.

Honduras debe reactivar la inversión y el comercio

Al referirse a Honduras, Cordeiro Guerra señaló que el país comparte "muchos" de los desafíos regionales, pero cuenta con "talento y potencial" para crear más oportunidades apoyándose en la estabilidad macroeconómica, la consolidación fiscal y reformas consensuadas.

El Banco Mundial prevé que el producto interno bruto (PIB) hondureño crezca un 3,4 % en 2026 y alcance el 3,8 % en 2028, impulsado por la inversión pública, el consumo privado y las remesas, junto a unas reservas internacionales sólidas, según la funcionaria. No obstante, advirtió sobre la pérdida de peso de dos motores clave: entre 2015 y 2025, el comercio internacional cayó del 107 % al 92 % del PIB y la inversión extranjera neta retrocedió del 8,6 % al 2,7 %, mientras las remesas escalaron del 5 % a cerca del 30 %. "Las remesas son un sostén vital para tantas familias hondureñas, pero para crear más empleos y oportunidades dentro del país, Honduras necesita recuperar" el comercio internacional y la inversión, recalcó Cordeiro Guerra, quien resaltó que el BM "está listo" para apoyar la agenda de transformación del país.

Para dinamizar la economía, la representante del BM propuso tres pilares: fortalecer la infraestructura física y el capital humano, mejorar el entorno de negocios simplificando trámites y regulaciones, y movilizar capital privado mediante asociaciones público-privadas y mejor financiación. También llamó a ampliar la inclusión laboral femenina, dado que la participación de las mujeres en el mercado hondureño ronda el 40 %, frente al 56 % promedio de los países de ingreso mediano. Cerrar esa brecha permitiría incorporar unas 700.000 mujeres más a la fuerza laboral, por lo que consideró importante ampliar el acceso al cuidado infantil y facilitar condiciones que permitan compatibilizar el trabajo y la familia.