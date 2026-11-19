Durante su discurso pronunciado desde Palmerola, en Comayagua, Pete Hegseth elogió el “liderazgo” y la “constancia” del mandatario hondureño y describió la relación entre ambos países como “una asociación basada en resultados”.

Comayagua, Honduras. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió este jueves con el presidente de Honduras, Nasry Asfura , para hablar de cómo reforzar la cooperación bilateral en seguridad y defensa.

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Pete Hegseth también reconoció que Honduras haya designado como organizaciones terroristas a la MS-13, al Barrio 18 y al Cartel del Diablo.

El funcionario expresó que él, su esposa y el resto de su familia mantienen en sus oraciones a los familiares de las víctimas que murieron a manos de "salvajes", en alusión a los integrantes del Cartel del Diablo .

El discurso también tuvo un momento solemne cuando Hegseth se refirió a la masacre de 12 personas , entre ellas mujeres y niños, ocurrida en la madrugada del 18 de octubre en Yoro.

"Muchas gracias por recibirnos en su hermoso país. Es un honor estar aquí hoy junto a las Fuerzas Armadas de Honduras y nuestras fuerzas. Gracias por recibirnos. Espero con interés nuestra reunión de hoy.

Nos hemos reunido en varias ocasiones y es realmente extraordinario su liderazgo, su constancia y su capacidad de estar al frente de la lucha contra los narcoterroristas, del fortalecimiento de la seguridad regional y de la defensa de nuestro hemisferio.

Nuestra alianza, entre Estados Unidos y Honduras, ha sido una asociación basada en resultados. Queremos lograr cosas concretas para su país, para el mío y para nuestras naciones en conjunto.

Esto se consigue mediante la cooperación bilateral, las operaciones militares y la reciente legislación que ustedes han aprobado para fortalecer nuestra capacidad y la de Honduras para combatir el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales.

También mediante su participación activa como miembro fundador de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (CCC, por sus siglas en inglés).

Pero usted también sabe lo que significa luchar. Y ha pagado el precio de esa lucha.

Entiendo que durante las primeras horas de ayer ocurrió una tragedia, cuando una pandilla violenta que ustedes han designado como organización terrorista masacró a 12 personas aquí en Honduras, entre ellas mujeres y niños.

Quiero que sepa que mi esposa, mi familia y yo estamos orando por los familiares de las víctimas.

Pero también encuentro consuelo en el hecho de que, gracias a su liderazgo, usted respondió inmediatamente desplegando a más de 500 policías y soldados para perseguir a los salvajes conocidos como el Cartel del Diablo.

De hecho, usted también ha sido claro al designar a la MS-13, Barrio 18 y al Cartel del Diablo como organizaciones terroristas. Son pasos importantes que demuestran su compromiso.

Estamos aquí hoy porque queremos avanzar más rápido.

Nuestros objetivos comunes están claros: imponer costos reales a los cárteles, desarticular sus operaciones, restringir sus movimientos y negarles la capacidad de amenazar nuestro territorio nacional.

Acabo de tener la oportunidad de visitar la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (Joint Task Force Bravo). Esta sigue siendo una base importante de nuestra relación en materia de defensa, pues permite que nuestras fuerzas trabajen juntas y respondan a desafíos de seguridad compartidos desde 1982.

Durante muchos años, esa misión estuvo centrada principalmente en la asistencia humanitaria y el apoyo a las fuerzas de seguridad.

Ahora está dedicada a la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas (DTO, por sus siglas en inglés), designadas como organizaciones terroristas, fortaleciendo nuestra defensa y la seguridad de nuestro hemisferio, de su país y de nuestras naciones en conjunto.

Por eso, hoy esperamos acelerar esa cooperación y fortalecer la capacidad de Honduras para defender su territorio, con avances medibles contra las amenazas comunes.

Presidente Asfura, en nombre del presidente Trump, el Departamento de Guerra se enorgullece de estar al lado de Honduras.

Las relaciones entre nuestros pueblos, nuestros países y nuestras fuerzas militares son positivas y sólidas, y seguirán fortaleciéndose porque compartimos la misión de proteger a nuestra gente, impedir que los terroristas encuentren refugio seguro y fortalecer nuestra soberanía, así como la de ustedes.

Espero con interés firmar hoy estos dos documentos junto a usted.

El primero es un memorando de entendimiento sobre defensa cibernética, que fortalecerá nuestra capacidad para proteger los sistemas críticos, compartir información sobre amenazas cibernéticas y reforzar la defensa digital de las Fuerzas Armadas hondureñas.

Esto es algo de vital importancia en la actualidad.

Este acuerdo respaldará los esfuerzos de Honduras para proteger su infraestructura eléctrica.

Nuestro equipo también analizará las necesidades adicionales con los socios interinstitucionales, a fin de garantizar que estemos maximizando todo el apoyo que podemos brindar.

También nos enorgullece firmar hoy una declaración conjunta sobre zonas de defensa nacional.

Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Guerra trabajó con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley.

Desde el primer día de nuestro mandato comenzamos a sellar la frontera suroeste de Estados Unidos.

Esto empezó con el establecimiento de lo que denominamos zonas de defensa nacional a lo largo de nuestra frontera sur, que ahora se extienden por casi mil millas y han permitido alcanzar el nivel más bajo de cruces fronterizos ilegales en 70 años.

Por eso, quiero reconocer su compromiso de establecer zonas de defensa nacional a lo largo de su frontera.

Me enorgullece firmar esta declaración conjunta que contribuirá a fortalecer la seguridad fronteriza de Honduras.

La seguridad fronteriza es seguridad nacional.

Si no controlamos nuestras fronteras, no controlamos nuestro país, porque las pandillas, las drogas, los delincuentes, las armas y la violencia se desplazan de un lado a otro y amenazan a nuestra población.

Eso no es aceptable en Estados Unidos de América. Tampoco es aceptable en Honduras.

Y nos enorgullece trabajar hombro a hombro con usted y con sus grandes Fuerzas Armadas para hacer todo".