San Pedro Sula, Cortés. Nahomy Hernández Reyes, una estudiante de enfermería de 27 años, fue capturada por agentes de la Policía Nacional en San Pedro Sula, Cortés, por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas.

La detención se realizó este jueves 19 de noviembre en el barrio El Centro de la ciudad, luego de labores de ubicación, seguimiento y vigilancia desarrolladas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, la joven tenía una orden judicial pendiente, emitida desde el pasado 12 de noviembre por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, que solicitaba su captura por el presunto delito de tráfico de drogas.