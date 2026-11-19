San Pedro Sula, Cortés. Nahomy Hernández Reyes, una estudiante de enfermería de 27 años, fue capturada por agentes de la Policía Nacional en San Pedro Sula, Cortés, por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas.
La detención se realizó este jueves 19 de noviembre en el barrio El Centro de la ciudad, luego de labores de ubicación, seguimiento y vigilancia desarrolladas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, la joven tenía una orden judicial pendiente, emitida desde el pasado 12 de noviembre por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, que solicitaba su captura por el presunto delito de tráfico de drogas.
La operación estuvo a cargo de agentes del Departamento de Localización, Búsqueda y Capturas de la Jefatura Regional Valle de Sula, adscritos a la DPI, quienes ejecutaron las diligencias para ubicar a la sospechosa.
Tras su captura, la joven fue trasladada a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, donde se elaboró el expediente correspondiente y se le informaron sus derechos conforme a lo establecido en la ley.
Posteriormente, Hernández Reyes fue puesta a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, institución que había solicitado su aprehensión para continuar con el procedimiento legal correspondiente.