Tegucigalpa, Honduras. La Conferencia Episcopal de Honduras condenó los hechos de violencia registrados en el departamento de Yoro, donde 12 personas fueron asesinadas durante la mañana del miércoles, y pidió a las autoridades una respuesta pronta y efectiva ante la inseguridad que afecta al país.
A través de un pronunciamiento, los obispos hondureños, junto con los sacerdotes y la población en general, manifestaron su profunda tristeza por el múltiple crimen que dejó a varias familias destrozadas y sumió a las comunidades en un ambiente de zozobra e incertidumbre.
La Iglesia católica expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y aseguró que los acompaña espiritualmente en estos momentos difíciles. También se unió en oración por el descanso eterno de las personas asesinadas.
En el mensaje, los obispos pidieron a Dios que conceda consuelo, paz y fortaleza a los seres queridos de las víctimas, quienes enfrentan las consecuencias de la violencia que golpea a sus comunidades.
«¡Honduras merece y necesita vivir en paz!», expresó la Conferencia Episcopal, al señalar que las comunidades y las familias tienen derecho a luchar y trabajar por un futuro mejor para sus hijos.
Los representantes de la Iglesia consideraron que esa aspiración constituye una esperanza justa que requiere una respuesta pronta y efectiva de parte de las autoridades correspondientes.
Asimismo, señalaron que la población necesita condiciones de tranquilidad para construir un mejor futuro y que las familias puedan desarrollar sus proyectos de vida sin el temor provocado por la violencia.
En la parte final del pronunciamiento, los obispos encomendaron a Honduras a la intercesión de la Virgen de Suyapa, patrona del país, y pidieron su asistencia para fortalecer el compromiso de la sociedad con el bien común y la paz verdadera.
El mensaje concluyó con una oración a María, Reina de la Paz, para que interceda por Honduras en medio del dolor provocado por los hechos violentos registrados en Yoro.
Cómo ocurrió
- Cerca de las 2:00 a.m.
En El Pacayal, a unos 30 minutos del casco urbano de Yorito, hombres armados matan a la regidora Delma Yolanda Olvera, a su esposo y a su hija de 3 años dentro de su vivienda.
- Madrugada
En Vallecillos ocurren tres ataques: dos en viviendas y uno cerca de una cancha de fútbol. En cada lugar mueren tres personas. Según información preliminar, los ataques habrían sido simultáneos.
- Horas después
Un presunto cabecilla del "Cartel del Diablo" se atribuye las muertes y advierte que habrá más ataques. La Policía Nacional y la DPI despliegan operativos en la zona.
Fuente: Policía Nacional, DPI, La Prensa y El Heraldo. Información preliminar.