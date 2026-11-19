A través de un pronunciamiento, los obispos hondureños , junto con los sacerdotes y la población en general, manifestaron su profunda tristeza por el múltiple crimen que dejó a varias familias destrozadas y sumió a las comunidades en un ambiente de zozobra e incertidumbre.

Tegucigalpa, Honduras . La Conferencia Episcopal de Honduras condenó los hechos de violencia registrados en el departamento de Yoro , donde 12 personas fueron asesinadas durante la mañana del miércoles, y pidió a las autoridades una respuesta pronta y efectiva ante la inseguridad que afecta al país.

La Iglesia católica expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y aseguró que los acompaña espiritualmente en estos momentos difíciles. También se unió en oración por el descanso eterno de las personas asesinadas.

En el mensaje, los obispos pidieron a Dios que conceda consuelo, paz y fortaleza a los seres queridos de las víctimas, quienes enfrentan las consecuencias de la violencia que golpea a sus comunidades.

«¡Honduras merece y necesita vivir en paz!», expresó la Conferencia Episcopal, al señalar que las comunidades y las familias tienen derecho a luchar y trabajar por un futuro mejor para sus hijos.

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Los representantes de la Iglesia consideraron que esa aspiración constituye una esperanza justa que requiere una respuesta pronta y efectiva de parte de las autoridades correspondientes.

Asimismo, señalaron que la población necesita condiciones de tranquilidad para construir un mejor futuro y que las familias puedan desarrollar sus proyectos de vida sin el temor provocado por la violencia.

En la parte final del pronunciamiento, los obispos encomendaron a Honduras a la intercesión de la Virgen de Suyapa, patrona del país, y pidieron su asistencia para fortalecer el compromiso de la sociedad con el bien común y la paz verdadera.

El mensaje concluyó con una oración a María, Reina de la Paz, para que interceda por Honduras en medio del dolor provocado por los hechos violentos registrados en Yoro.