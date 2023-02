“El papel de la Virgen es unir a nuestro pueblo hondureño”

Fue así que desde el jueves 2 de febrero de los buses se podía ver a familias completas bajando con maletas improvisadas en sacos, colchonetas y mucha comida para a las 12:00 am y cantar las “Mañanitas” a la Virgen de Suyapa.

Ayer en la mañana con la Basílica Menor de Suyapa repleta de feligreses, algo que no pasaba desde hace un par de años por la pandemia , se volvió a festejar a lo grande el 276 aniversario de hallazgo de la Virgen de Suyapa. La solemne eucaristía fue celebrada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez junto con los obispos y otros sacerdotes.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Honduras dijo que no se debe pensar en quitar la vida, esto más en la concepción y mucho menos en la eutanasia.El cardenal recordó que hace un año comenzó una nueva historia de Honduras.

El respeto a la mujer es una enseñanza de la Virgen María y es que un buen hijo no puede maltratar a la mujer. Además, se refirió que debemos ser respetuosos de los migrantes , ya que estas personas que cruzan por el país reciben abusos de las autoridades, pues también los hondureños son migrantes.

Comparó las ideologías con una serpiente que causa división.Además, recalcó que Honduras debe vencer la muerte, y esto se logra desde la familia, ya que se irrespeta la vida, pues ahora se mata por cualquier motivo.“No podemos tolerar que en nuestra Honduras siga el feminicidio , esto tenemos que erradicarlo. Es una vergüenza que no aprendamos a respetar la dignidad de una persona, y especialmente la de la mujer”, enfatizó el cardenal.

El mayor regalo que he recibido de la morenita es la salud, por eso gracias.

“Hace un año aquí, señora presidenta, usted como devota de la Virgen le presentó su trabajo, ya hemos recorrido todo un año y sin duda la madre no se ha despegado de usted, así como usted ama a nuestra madre”, dijo.

Tegucigalpa. Mientras su cuerpo se encuentra débil y enfermo, su fe permanece fuerte e inquebrantable, ya que ha puesto su esperanza en la Virgen de Suyapa.

“Estoy aquí por un milagro porque ya llevo un tiempo postrada en cama y los médicos me quieren operar, pero yo sé que por fe en la Virgen no voy a necesitar que me operen”, dijo Esperanza Claros Argueta.Han sido muchos los milagros que la Morenita le ha cumplido, pero entre ellos hay uno que recuerda.

“El milagro que me hizo por primera vez fue cuando me sanó a mi hijo, y ahora él ya tiene 47 años”.