Cardenal pide no tolerar más feminicidios y vencer la violencia

“Tiene que brotar el auténtico feminismo, no como una ideología, sino como un fruto del Evangelio, no podemos tolerar que en nuestra Honduras siga el feminicidio”, indicó Rodríguez en la misa que ofició en la Basílica Menor de Suyapa, en la capital hondureña, por la conmemoración del 276 aniversario del hallazgo de la imagen de la virgen.

El cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez , dijo este viernes que la sociedad no puede seguir tolerando más feminicidios en un país donde han muerto de forma violenta más de una veintena de mujeres este año y la impunidad que rodea estos casos sigue siendo muy alta.

“Un buen hijo no puede maltratar a la mujer”, subrayó el religioso, quien afirmó que Honduras tiene que “vencer el crimen, la maldad, la muerte”.

El feminicidio “tenemos que erradicarlo de nuestra Honduras, que tristeza y vergüenza que no aprendamos a respetar la dignidad de cada persona, especialmente la dignidad de la mujer”, enfatizó el cardenal hondureño.

La violencia no se vencerá, añadió, “si en la base no está la familia que enseña los valores, la familia que enseña que hay un mandamiento de Dios que dice: no matarás, y esto deben comprenderlo los niños desde pequeños y debemos mantener la Santa ley de Dios”.

Lamentó que en Honduras “se ha llegado a irrespetar la vida de tal manera que ahora se mata cada día por cualquier cosa, no se puede continuar así, no se puede continuar en la indiferencia, cada hijo de Dios tiene una dignidad y nadie puede atropellarla”.

La violencia criminal deja un promedio diario de entre nueve y diez personas muertas en Honduras, sin vivir en guerra, según fuentes oficiales.

“Honduras es una sola, todos los hondureños tenemos dignidad, tenemos que aprender a respetarnos y a amarnos, porque no somos un pueblo de enemigos y, por consiguiente, nunca más el asesinato, la muerte”, señaló.

El cardenal hondureño abogó por “el valor de la vida, la vida desde la concesión hasta la muerte natural” y “nunca recibir la tentación de quitar la vida que comienza o peor todavía la eutanasia”.