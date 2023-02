Hoy celebramos el Día de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras

“Esto es lo que año tras año la Iglesia Católica hondureña celebra y es precisamente el 3 de febrero porque fue el día que el papa Pío Xll proclamó no solo como fiesta litúrgica, sino también como Patrona de Honduras; esa declaración hecha por el pontífice se hizo el 25 de abril de 1953.

Al despuntar la aurora los jóvenes prosiguieron su camino a casa de su madre. ¡Y cuál no sería el asombro de todos ellos al ver que el importuno objeto era una pequeña escultura tallada en madera de cedro.

A oscuras lo tomó del suelo y lo arrojó lejos. Curiosamente al recostarse nuevamente sintió aquella molestia en el mismo lugar y esta vez no lo tiró sino que, intrigado por lo acontecido, lo guardó en su mochila sin tener conciencia del objeto.

No hacía mucho que caminaban cuando les cayó la noche; la oscuridad y lo escarpado de algunos pasos que debían transitar los obligó a detenerse y dormir a la intemperie, allí se acostaron en el duro suelo. Enseguida Alejandro sintió que un objeto, al parecer una piedra, le impedía acomodar la espalda.

Según el padre Daniel Fernández, vicario de la parroquia San Miguel Arcángel en Potrerillos, la virgen de Suyapa representa la aparición que la madre de Dios realizó en nuestro país, “Ella ha decidido encarnarse en cada cultura, y al ver su color mestizo, queda representado el color de nuestra raza. El papel de ella es ser intercesora y llevarnos al misterio de Dios.

Ella no es la que hace los milagros, ya que no tiene el poder para hacerlo, el milagro lo hace nuestro Señor Jesucristo por medio de su intercesión. Para entender este punto es ponernos en el lugar de un niño que asiste donde su madre biológica para que su padre le de un permiso”, señala.

En este día, se acostumbra a rendirle homenaje a la Patrona de Honduras reuniéndose en su casa la Basílica Menor de Suyapa, ubicada en Tegucigalpa. “Muchos peregrinos asisten a su casa llevándole flores, hay un dicho católico que dice: “En el jardín de las rosas María es la más hermosa”.

Las flores representan gratitud departe de muchos fieles devotos a los que ella les ha amparado y ha intercedido ante su hijo para alcanzarles su favor. Ese día se reúne la Conferencia Episcopal de Honduras en la eucaristía de las 10:00 am, en la basílica como signo de unidad y comunión en torno a la madre de Dios conocida también como madre de la Iglesia”, afirma el sacerdote Fernández.

Esta fiesta ha significado que en el siglo XVIII donde todavía no había una composición geopolítica definida, la fe en Cristo y en su madre fortaleció la identidad de pueblo y de nación y logró el desarrollo humano a través del compromiso cristiano de aquellos misioneros religiosos. Santa María de Suyapa ha llegado a conquistar los corazones de las familias hondureñas.

“Hablar de Santa María de Suyapa es hablar de un código genético que va unido a esta fe cristiana de la cual nos hemos hecho también herederos, Honduras ha sido pues heredera del amor de María que también ha cautivado los corazones de aquellos que creemos en Cristo”, concluyó el padre Antonio Salinas.

En la capital hondureña, Tegucigalpa, los actos de celebración vuelven a la normalidad después de tres años de pandemia. La Iglesia Católica espera más de 1,5 millones de feligreses hondureños de distintas partes del país e incluso del extranjero en su santuario.

Horario de misas. En la catedral San Pedro Apóstol de SPS se realizarán varias homilías, tales como: Santa misa a las 6:40 am; otra a las 10:00 am, una misa en honor a la Patrona de las Fuerzas Armadas y a las 6 am, una misa para los que tengan accesibilidad en este horario vespertino.

Mientras que en Tegucigalpa, en la basílica de Suyapa, se tendrá una variedad de actividades desde la alborada. Estará la banda de las Fuerzas Armadas, habrá presentación de “video mapping” y eucaristías donde los peregrinos podrán venerar la imagen de la virgen, así como artistas nacionales cantarán en su honor.

En el templo Nuestra Señora de la Asunción, en Pimienta, Cortés, tendrá eucaristía a las 6 de la tarde para celebrar a la Virgen.