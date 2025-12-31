  1. Inicio
Empresas de transporte interurbano no laborarán mañana primero de enero

Este 1 de enero de 2026, las empresas de transporte interurbano no estarán operando a toda máquina; algunas pueden suspender el servicio o funcionar con horarios muy reducidos (de feriado), adaptándose a la menor demanda

