Congreso Nacional mantendría actual reparto de fuerzas, según análisis

Aunque a nivel de diputaciones todavía hay un universo de 2,670 actas con inconsistencias por revisar, no se prevé que la depuración de estos documentos cambie de forma drástica el reparto de fuerzas en el Congreso Nacional.

