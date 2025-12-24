  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

CNE declara ganadorde las elecciones generales 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la tarde de este 24 de diciembre a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, como ganador de las elecciones generales de Honduras y presidente electo para el período 2026-2030.

Últimos Videos