Honduras necesita retirar a los partidos políticos de conteo de los votos, según analistas

Ante los múltiples problemas que ha enfrentado el proceso de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, el analista Luis León dijo este domingo a EFE que el país necesita retirar a los partidos políticos la responsabilidad del conteo de votos, para evitar que cada cuatro años las elecciones sean empañadas por denuncias de "fraude".

