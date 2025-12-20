  1. Inicio
Cossette López: 'No estoy bajo amenazas ni amedrentamientos'

La consejera Cossette López rechazó este sábado las declaraciones del también consejero Marlon Ochoa, quien afirmó tener información de que ella y Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), se encontraban supuestamente secuestradas por una embajada extranjera en Tegucigalpa.

