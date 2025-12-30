  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Proceso electoral: Honduras alista declaratoria de diputados y alcaldes

A pocas horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita la declaratoria oficial de resultados, el escrutinio especial de diputados y alcaldes continúa con retrasos, tensiones políticas y llamados urgentes a concluir el proceso para evitar mayor incertidumbre en el país.

Últimos Videos