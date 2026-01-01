  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan a dos personas muertas dentro del baúl de una camioneta en La Ceiba

El vehículo fue hallado a la orilla de la calzada en la calle que conduce a la Cuenca del Cangrejal.

Hallan a dos personas muertas dentro del baúl de una camioneta en La Ceiba

Las víctimas aún no han sido identificadas. Las autoridades llevan a cabo las investigaciones del crimen. Imagen referencial de archivo.

La Ceiba

Una escena dantesca sorprendió a los pobladores y transeúntes de la carretera que conduce hacia la Cuenca del Río Cangrejal en La Ceiba, Atlántida, donde la madrugada de este jueves 1 de enero fue reportado el hallazgo de una pareja asesinada en el interior de un vehículo.

Las víctimas, un hombre y una mujer de quienes aún se desconoce su identidad, fueron encontradas en el baúl de una camioneta marca Kia, color gris.

Identifican a las dos personas asesinadas en bus de la ruta Tegucigalpa-Güinope

El vehículo fue localizado a la orilla de la calzada en la calle que conduce a la Cuenca del Cangrejal. El reporte inicial a través del sistema de emergencias alertó sobre un vehículo abandonado; al inspeccionarlo, las autoridades policiales se encontraron con los cuerpos de un hombre y una mujer.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el tipo de heridas que presentan las víctimas, aunque la escena sugiere que el lugar fue utilizado para abandonar el vehículo tras cometerse el crimen.

Agentes de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantienen acordonado el perímetro para realizar las primeras pesquisas y recabar huellas dactilares que permitan identificar a los responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias