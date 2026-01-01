Hallan a dos personas muertas dentro del baúl de una camioneta en La Ceiba

La Ceiba

Las víctimas, un hombre y una mujer de quienes aún se desconoce su identidad, fueron encontradas en el baúl de una camioneta marca Kia, color gris.

Una escena dantesca sorprendió a los pobladores y transeúntes de la carretera que conduce hacia la Cuenca del Río Cangrejal en La Ceiba , Atlántida, donde la madrugada de este jueves 1 de enero fue reportado el hallazgo de una pareja asesinada en el interior de un vehículo.

El vehículo fue localizado a la orilla de la calzada en la calle que conduce a la Cuenca del Cangrejal. El reporte inicial a través del sistema de emergencias alertó sobre un vehículo abandonado; al inspeccionarlo, las autoridades policiales se encontraron con los cuerpos de un hombre y una mujer.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el tipo de heridas que presentan las víctimas, aunque la escena sugiere que el lugar fue utilizado para abandonar el vehículo tras cometerse el crimen.

Agentes de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantienen acordonado el perímetro para realizar las primeras pesquisas y recabar huellas dactilares que permitan identificar a los responsables.