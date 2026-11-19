Puerto Príncipe, Haití. La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, siglas en inglés) afirmó este jueves que las operaciones contra las bandas armadas en Haití "han entrado en una nueva fase" que incluye más presión sobre sus redes, desmantelamiento de sus bastiones y más control sobre áreas estratégicas. La GSF señaló que durante meses ha realizado patrullas nocturnas, recopilado información y llevado a cabo operaciones específicas para identificar las posiciones de las bandas y debilitar su influencia. "Ahora, las operaciones entran en una nueva fase: aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas", indicó la GSF en un mensaje en X.

La información está acompañada de un video de una intervención llevada a cabo en Tabarre, una comuna de Puerto Príncipe, en el que se observa a soldados de la GSF acceder a propiedades que al parecer habían sido utilizadas anteriormente por las bandas. El objetivo de estas nuevas acciones es "claro" pues busca "no solo desplazar a las pandillas, sino desmantelar su control sobre las comunidades, recuperar el territorio e impedir su regreso", asegura esta fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

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Operaciones recientes

Este jueves, la Policía Nacional de Haití (PNH) anunció la muerte de 34 presuntos miembros de una banda armada en la localidad de Martissant, en el sur de Puerto Príncipe.