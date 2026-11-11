Casa del líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo fue destruida, anuncia Bukele

Puerto Príncipe, Haití. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que fueron destruidos la casa de Wilson Joseph, líder de la banda armada haitiana 400 Mawozo, y el cuartel general del grupo, en un mensaje en X acompañado de un video del ataque, llevado a cabo con helicópteros. "Cumplimos nuestra promesa", expresó Bukele al informar en X, en un mensaje en criollo haitiano (idioma en el que lleva varias semanas publicando sobre el tema), que fue destruida "la sede del gang (el cuartel general de la pandilla) 400 Mawozo" y asegurar que "la mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar pelear. ¡Qué cobardes son!".

En el video se ven varios helicópteros artillados blancos, con la bandera de El Salvador, en tierra, dos de los cuales toman vuelo y, según las imágenes, son los encargados del ataque, que destruye parte de un complejo en tierra. Las tomas también muestran a personas huyendo del lugar.

Nou kenbe pwomès nou...Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a.Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen.Ala lach yo lach! 🥲 https://t.co/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

El mensaje de Bukele en la red social se limita a informar del supuesto ataque, sin dar una fecha de cuándo ocurrió ni si dejó heridos o muertos.



El pasado 6 de noviembre, en la red social X, Bukele preguntó a un usuario, cuyo mensaje aparece ahora como eliminado, la dirección de la supuesta casa de Lanmò San Jou. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "¿Dónde está esta casa?", preguntó en criollo haitiano, el mandatario que agregó: "Dinos la dirección exacta y la destruiremos". Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, opera en la zona de Croix-des-Bouquets. Las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.