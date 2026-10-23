Bukele: Las pandillas en Haití son "satánicas", por lo que Dios nos concederá la victoria

El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este viernes que las pandillas en Haití son "satánicas", por lo que según él "Dios nos concederá la victoria", en referencia a la búsqueda de cuatro soldados salvadoreños desaparecidos en el país isleño tras una emboscada el pasado domingo a las afueras de Puerto Príncipe. Un contingente de El Salvador llegó el jueves a la capital haitiana para apoyar las operaciones de búsqueda de los cuatro militares que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), un despliegue internacional en Haití para combatir a las pandillas. "Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros", escribió Bukele en un mensaje en X.

El presidente salvadoreño respondía así a quienes opinan que el éxito de Bukele en el combate a las pandillas en El Salvador no se podría trasladar a un territorio desconocido como Haití, donde sucesivas misiones internacionales fueron incapaces de pacificar el país. "Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba", remarcó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Bukele ya advirtió esta semana a las pandillas haitianas de posibles represalias si no liberan ilesos a los salvadoreños.