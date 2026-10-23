Vance se intensifica a huracán categoría 1 y provoca lluvias al sur de México

México. La tormenta tropical Vance se intensificó este viernes a huracán categoría 1, mientras su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en costas del sur de México. En su más reciente aviso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), precisó que a las 03:00 hora local (09.00 GMT), el meteoro se ubicaba a 719 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Vance se desplazaba hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora y presentaba vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 kilómetros por hora. El huracán provocará lluvias puntuales, de entre 25 y 50 milímetros en el centro y suroeste de Michoacán y en la costa de Guerrero, además de chubascos, de 5 a 25 milímetros en Oaxaca.

Asimismo, se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros con hora, además de oleaje de hasta 3 metros de altura en la costa de Guerrero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante esta situación las autoridades pidieron a la población en general, ubicada en las zonas de los estados afectados por Vance, a extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades. Vance se formó el miércoles al sur de Guerrero y, según el pronóstico difundido entonces, podría alcanzar la categoría 3 durante el sábado, aunque su trayectoria prevista lo mantendría sobre el mar, sin tocar tierra mexicana.