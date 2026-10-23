Convocantes de protestas en Italia ocultarán puntos de encuentro para evadir a la policía

Roma, Italia. Los convocantes de las protestas previstas este fin de semana en Italia han anulado este viernes los puntos de encuentro anunciados inicialmente y comunicarán las nuevas ubicaciones poco antes del inicio de las movilizaciones para evitar los controles policiales. El denominado Movimento 17 ottobre, una plataforma anónima surgida tras los altercados del fin de semana pasado en Milán (norte), ha cancelado las convocatorias previstas en plazas emblemáticas de todo el país y ha anunciado una estrategia "fluida" en redes sociales bajo el lema "be water" (sé agua). Según explicaron en un comunicado, la organización comunicará este sábado tres puntos de reunión por ciudad a las 14:30 horas (12:30 GMT), media hora antes de arrancar, y no revelará el lugar final de encuentro hasta las 15:30 horas (13:30 GMT).

"Ningún lugar se anunciará con antelación, no habrá filtraciones ni cordones policiales preparados de antemano", señala el texto, que insta a los participantes a organizarse en colectivos, asociaciones o grupos de amigos ya desplazarse juntos. Una vez anunciada la ubicación definitiva, los tres grupos marcharán hacia un mismo lugar para confluir en una concentración conjunta, según la estrategia descrita por los convocantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El objetivo, según el colectivo, es evitar los controles y acordonamientos de las fuerzas del orden: "No nos han detenido con las leyes, no nos detendrán con los vehículos blindados", señala la nota.