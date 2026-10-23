Tiroteo en una iglesia de Jordania deja 7 muertos y 34 heridos

Amán, Jordania. El ministro del Interior jordano, Mazen al Faraya, atribuyó este viernes el "ataque terrorista" contra una iglesia de la localidad de Hamud a "un grupo de extremistas", a los que no identificó, mientras que las autoridades del país árabe elevaron a siete los muertos ya 34 los heridos en el tiroteo. "Nos enfrentamos a un ataque terrorista perpetrado por un grupo de extremistas que cometieron un acto atroz", dijo Al Faraya en una rueda de prensa desde la provincia de Al Karak, donde se produjo el ataque, al confirmar que las fuerzas de seguridad "trabajan sin descanso para detener" a los atacantes, que se dieron a la fuga. Por su parte, el director de la Seguridad General jordana, Obaidulá al Maayta, elevó a siete el número de muertos (las autoridades informaron anteriormente sobre seis fallecidos) ya 34 la cifra de heridos, de los cuales 27 todavía reciben atención médica en los centros médicos de esta zona del oeste de Jordania.

En la misma comparecencia, en la que condenaron esta acción "sin precedentes" contra la comunidad cristiana, Al Maayta indicó que el ataque tuvo lugar a las 14:10 hora local (11:10 GMT), cuando las autoridades recibieron una alerta sobre un tiroteo en la aldea de Hamud. No ofreció más detalles sobre el ataque ni sobre los asaltantes, al afirmar que "es prematuro hablar de los nombres de los sospechosos", al tiempo que aseguró que su departamento continúa recabando información para identificar a los individuos y llevarlos ante la justicia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El rey jordano, Abdalá II , llegó a Al Karak tras calificar de "acto terrorista" el tiroteo perpetrado durante el funeral que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Hamud, mientras que apeló a la unidad de los jordanos y prometió "con puño de hierro a quienes se atrevan a amenazar" la monarquía hachemita, dijo en su cuenta de la red social X.