Cuatro mujeres heridas por explosión de carro bomba en Colombia

Bogotá, Colombia . Cuatro trabajadores resultaron heridos este viernes por la explosión de un carro bomba en un pico de carretera en el departamento colombiano de Casanare , en el este del país, un ataque que causó además daños en la infraestructura vial y que fue condenado por el Gobierno. La detonación ocurrió en el peaje San Pedro , situado en la vía que comunica a los municipios de Villanueva y Monterrey , donde las mujeres, vinculadas a la empresa concesionaria de la vía, fueron trasladadas a un centro hospitalario de Villanueva, según los informes divulgados por medios locales. La explosión destruyó parte de las casetas del peaje y dejó escombros en la zona, por lo que las autoridades desplegaron unidades especializadas para inspeccionar el lugar y recopilar pruebas.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella , condenó el hecho, ordenó el despliegue de la fuerza pública en la zona y lanzó una dura advertencia a los responsables, sin señalar de forma directa a un grupo armado. "¡Que les quede absolutamente claro a estos miserables bandidos: nada de esto va a quedar impune! Les voy a hacer pagar, ante la justicia y con todo el peso de la ley, cada gota de sangre que han derramado del pueblo colombiano", escribió De la Espriella en X. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entretanto, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, rechazó el atentado y aseguró que el Gobierno trabaja con las autoridades locales para garantizar la seguridad de quienes transitan por este corredor vial.

"Desde el Gobierno trabajamos de inmediato con las autoridades para asegurar la zona y proteger a quienes transitan por este corredor", manifestó en un mensaje publicado en sus redes sociales. Noguera expresó además su solidaridad con las personas heridas y sus familias y afirmó que "el terror no puede someter la movilidad ni la libertad de los colombianos". Por su parte, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó el ataque y anunció un consejo extraordinario de seguridad para coordinar las acciones dirigidas a identificar y capturar a los responsables.

Primera hipótesis