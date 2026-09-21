De la Espriela a delincuentes: "Quien no se someta va a terminar en una bolsa"

Bogotá, Colombia. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, lanzó este lunes un contundente mensaje a los delincuentes más buscados del país, a los que advirtió que si no se someten a la Justicia van a terminar "en una bolsa y muertos". De la Espriella se refirió a los siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre ellos alias Cholo, el segundo cabecilla del grupo paramilitar, que murieron este lunes en un operativo de la Fuerza Pública en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena (norte). "Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos", advirtió el presidente en Bogotá, donde llevó a cabo un consejo de ministros.

El mandatario aseguró que se trasladará hasta Santa Marta para dirigir "personalmente las operaciones" que se realizan contra el grupo paramilitar. "He dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública y me dirijo a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población", escribió más temprano De la Espriella en su cuenta de X. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Alias Cholo estaba acusado de ser el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica. Además, según De la Espriella, contaba "con más de 15 años de trayectoria delictiva".