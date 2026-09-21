Trump inaugura el nuevo helipuerto de la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este lunes el nuevo helipuerto de la Casa Blanca desde el que partió en el Marine One hacia la base militar de Andrews para dirigirse a Nueva York. Antes de despegar el primer vuelo desde las nuevas instalaciones, Trump cortó con unas grandes tijeras doradas una cinta azul, blanca y roja como gesto inaugural. En el vuelo lo acompañaban la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, la asesora de comunicación, Margo Martin y la asistente del presidente, Natalie Harp.

El presidente y su comitiva se dirigieron al aeropuerto JFK de Nueva York en el Air Force One para acudir a las sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas y el resto de reuniones previstas para esta semana. La intención de construir un nuevo helipuerto en la Casa Blanca se conoció el pasado mes de mayo y entonces se adelantó que antes de que terminara el verano podría estar terminado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proyecto se planeaba desde años atrás para evitar el deterioro del césped y los jardines desde los que habitualmente despegaba el helicóptero presidencial, pero no se había llevado a cabo.