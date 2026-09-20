Agente de ICE dispara en Texas contra un migrante venezolano, que está en estado "grave"

Estados Unidos. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó este domingo e hirió de gravedad a un inmigrante venezolano en Austin, Texas. El hombre, de 28 años, fue identificado por sus familiares a EFE como Wilber Garcés y, según informaron las autoridades de la ciudad en una rueda de prensa, fue trasladado a un hospital local con una herida de bala “en el torso” y se encuentra en condición médica “grave”. El tiroteo se produjo por la tarde en el norte de la ciudad, cuando un agente de ICE que conducía una camioneta negra sin identificar abordó el automóvil en el que iba Garcés, según relató a EFE Mike Siegel, concejal de Austin, quien acudió a la escena del incidente. De acuerdo con el concejal, el agente de ICE “chocó” contra el carro de Garcés, se bajó de la camioneta y disparó hacia el automóvil de la víctima, un Ford azul que aún permanecía estacionado en medio de la calle, detrás de las cintas policiales que impedían el paso.

Juan, un hombre que escuchó los disparos desde un negocio de la zona y se acercó para ver qué había sucedido, relató a EFE que encontró a Garcés en el asiento del conductor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Le hablé al muchacho, le dije si estaba bien y me dijo: ‘Me tiraron por la espalda’. Se miraba cansado, que estaba sufriendo”, relató Juan, quien pidió utilizar un nombre ficticio para proteger su identidad por temor a represalias. “El oficial no hizo nada, no se acercó a ayudar”, aseguró Juan, quien permaneció en el lugar hasta que llegaron la Policía local y una ambulancia. “Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”.