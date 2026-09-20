Secretario del Tesoro de EE.UU publica foto de su reunión con homólogo chino en Nueva York

Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scotte Bessent publicó este domingo una foto en la que estrecha la mano de su homólogo chino, He Lifeng, con quien se reúne hoy en Nueva York, previo a la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping de esta próxima semana en la Casa Blanca.

Bessent y Lifeng están frente a las banderas de sus respectivos países en el estrechón de manos de una reunión de la que no se tienen mayores datos más allá de que sería en Nueva York.

"En la ciudad de Nueva York, el viceprimer ministro He Lifeng y yo continuamos nuestras conversaciones sobre la relación económica y comercial entre Estados Unidos y China antes de la @POTUS Cumbre histórica con el presidente Xi en Washington", señala el texto que acompaña la foto.