Video del momento en que asesinan a la periodista "China Polo"

Aponte estaba haciendo una visita al mercado de Caraz, acompañada por otros miembros de su campaña política, cuando fue atacada por un supuesto sicario, quien le disparó a la cabeza y causó heridas a otras personas presentes en el lugar, según reportan los medios locales en esa ciudad.

Lima, Perú. La candidata peruana al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte, una periodista conocida como la "China Polo", fue asesinada el sábado cuando recorría la ciudad andina de Caraz en plena campaña electoral y días después de denunciar, a través de sus redes sociales, que recibía amenazas de muerte.

De acuerdo a las versiones periodísticas, la Policía Nacional del Perú ha detenido a un hombre armado como presunto autor de los disparos.

A su vez, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de feminicidio en agravio de Aponte, candidata al Gobierno Regional en los comicios del 4 de octubre próximo, quien falleció tras un ataque armado en Caraz, región Áncash.

La fiscal provincial Dina Ramos, en compañía de cuatro fiscales adjuntos, recoge las evidencias del caso en conjunto con la Policía Nacional y dispuso el levantamiento del cadáver, recabar los registros fílmicos captados por cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos, según reportó el Ministerio Público.

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En un mensaje compartido en sus redes sociales, la 'China Polo' acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Revoredo Farfán, de haber "ordenado un atentado" contra ella, después de denunciar los presuntos vínculos de los jefes policiales con la banda criminal Los Pulpos, y que fue advertida de esa amenaza por internos de tres prisiones peruanas.

La periodista había anunciado para este domingo un reportaje sobre el candidato a la alcaldía de Huaraz, capital de Áncash, Lalo Villa, como representante del partido Alianza para el Progreso (APP) del exgobernador regional de La Libertad y poderoso empresario César Acuña.

El Consejo de la Prensa Peruana solicitó una profunda investigación por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte, conocida como 'China Polo', ocurrido ayer sábado. "Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos", anotó en sus redes sociales.