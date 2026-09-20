Zelenski dice que habló con Trump y que se reunirán en Nueva York

"Acabo de hablar con el presidente Trump. Una conversación importante, hablamos de muchas cosas. Acordamos encontrarnos en Nueva York, y el encuentro podría cambiar muchas cosas. Existe un impulso diplomático" para tratar de poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, escribió Zelenski en la red social X.

Berlín. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , aseguró este domingo que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump , en Nueva York , donde el lunes inicia la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jefe de Estado ucraniano agradeció a Trump la reciente visita de los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Kiev, en lo que fue su primer viaje a la capital ucraniana desde que median en el conflicto.

La conversación telefónica se produjo después de la mantenida por Trump con Putin tras la visita de ambos mediadores a Moscú un día antes de trasladarse a Kiev.

El mensaje de Zelenski llega después de un masivo ataque con drones y misiles lanzado desde Ucrania contra Rusia, que ha dejado tres muertos y una veintena de heridos y que, según Kiev, golpeó la industria petrolera y centros logísticos de Moscú.

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"La vía hacia la paz es nuestra prioridad número uno", dijo Zelenski, quien señaló que "hay propuestas para adoptar medidas de desescalada y para abordar cuestiones fundamentales de seguridad" energética, alimentaria y humanitaria.

"Estamos listos para tomar pasos importantes", agregó el mandatario ucraniano.

El presidente ucraniano también agradeció a Trump que haya firmado el pasado viernes la ley aprobada previamente por el Congreso que amplía las sanciones contra Rusia e Irán y que le permite imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren energía rusa.

Gran parte de los líderes europeos se dará cita en Nueva York, donde está previsto que celebren un Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania para arropar a Zelenski en un momento en el que, según dijo António Guterres, secretario general de la ONU, el conflicto escala cada día a una situación peor.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre de las Naciones Unidas.