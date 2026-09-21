Israel mata a un niño y a una mujer en ataques contra Gaza

Gaza. El Ejército israelí mató este lunes a un niño y a una mujer en dos ataques separados contra el centro y sur de Gaza, informaron fuentes médicas locales, siendo al menos 1.396 los palestinos muertos desde el inicio del presunto alto el fuego el 10 de octubre de 2025.

Fuentes médicas identificaron al niño como Ismail al Bardawil, quien fue abatido por el Ejército israelí en la zona sureña de Rafah, cuya ciudad ha sido completamente arrasada por Israel tras su toma militar en mayo de 2024.

Las fuentes añadieron que la joven palestina Fidaa Jader Tutah, de 31 años, falleció también esta mañana tras ser disparada por un tanque israelí cerca de una comisaría en la carretera Salah al Din, en el centro de la Franja de Gaza.

La mujer fue trasladada al hospital de Al Aqsa, donde se confirmó su fallecimiento. Con sus muertes, al menos 1.396 palestinos han fallecido en ataques desde el inicio del presunto alto el fuego, y más de 4.800 han resultado heridos.