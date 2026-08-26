Netanyahu sobre Irán: "Con esos salvajes es imposible llegar a un acuerdo"

Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con los líderes iraníes, a los que calificó de "salvajes", y reiteró que si Irán ataca Israel, responderá con más contundencia que nunca.

"No permitiremos que Irán nos ataque, y si, Dios no lo quiera, nos atacan, recibirán un golpe con el que ni siquiera han soñado, mucho más fuerte del que han recibido hasta ahora", dijo en un acto celebrado este martes noche en un asentamiento israelí en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, cuyo discurso distribuyó este miércoles su oficina.

Netanyahu habló de su última reunión en Washington hace casi un mes con el presidente estadounidense, Donald Trump, donde le trasladó que, si bien no tenía "ninguna objeción" a llegar a un acuerdo con Irán, dudaba de que se pudiera "con esos salvajes".