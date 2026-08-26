Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán

Washington. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz estancadas con Irán y aseguró que mantiene “mucha ventaja” sobre la República Islámica, contra la que busca redoblar la presión económica a punto de cumplirse los seis meses del conflicto.

Trump afirmó en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera que no ha establecido una fecha límite para que Teherán regrese a las negociaciones en busca de un acuerdo que ponga fin definitivo a las hostilidades.

“No tengo ningún plazo, ninguno. No tengo prisa. No tengo plazo alguno. Estamos ganando con mucha ventaja”, insistió.El mandatario reiteró que la República Islámica tiene “una inflación enorme” y su “economía se está desmoronando”. También repitió que los líderes iraníes “tratan muy mal a su pueblo y están matando a muchísimos manifestantes”.