Trump amaga con llamar "Lago América" a un lago que bordea Canadá en pleno pulso comercial

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que se está planteando "cambiar el nombre" del lago Ontario, fronterizo entre su país y la provincia homónima canadiense, a "Lago América", en plena pugna comercial con Canadá. "Estados Unidos se está planteando en serio cambiar el nombre del Lago Ontario por el de Lago América, ya que no esperamos hacer muchos más intercambios comerciales con Ontario. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP", escribió el mandatario a primera hora del martes en su red social Truth.

La amenaza de Trump recuerda a su decisión de referirse al Golfo de México como "Golfo de América" en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos, una postura que ha irritado a su vecino del sur, que sigue utilizando el nombre original para referirse a ese accidente geográfico. Estados Unidos y Canadá están enzarzados en una disputa comercial, que se recrudeció este fin de semana con el anuncio de Trump de que, a partir del 1 de enero de 2027, Washington impondrá aranceles del 50 % a autos y acero canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales. Esa amenaza afecta especialmente a la provincia de Ontario, donde se concentra gran parte del sector del automóvil de Canadá y donde están también la capital del país, Ottawa, y la ciudad de Toronto, bordeada por el Lago Ontario, que baña asimismo el estado estadounidense de Nueva York. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse