Capturan en Ecuador a hombre buscado por el asesinato de un excandidato a alcalde

Guayaquil, Ecuador. La Policía ecuatoriana informó este lunes de la detención de un hombre buscado por estar presuntamente implicado en el asesinato de José Miguel Mendoza, un excandidato a la Alcaldía del municipio de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, atacado a tiros en 2024. Mendoza, de 41 años y quien pertenecía al movimiento Nueva Gente, se encontraba en su vehículo cuando fue interceptado por hombres armados que estaban en una motocicleta. El crimen se registró el 2 de julio de 2024 y quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.

La Policía explicó que el hombre, identificado como Ruperto Martillo, era el segundo más buscado de Manabí y que fue llamado a juicio por asesinato. Además, tiene una orden de captura por el delito de receptación y pertenecería al grupo criminal Los Lobos, el más violento del país andino y que ha sido catalogado como organización "terrorista" por Estados Unidos y Argentina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar el combate contra las bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, a las que se le atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino en los últimos años.