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La CELAC prevé que la ONU se fortalecerá con la elección de un secretario general latinoamericano

Los cancilleres subrayaron que ese nombramiento fortalecerá la capacidad de la ONU para afrontar los desafíos globales, promover la paz, el desarrollo y la justicia

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 14:55 -
  • Agencia EFE
La CELAC prevé que la ONU se fortalecerá con la elección de un secretario general latinoamericano

Los cancilleres reiteraron su apego a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional

 Foto: EFE

Montevideo, Uruguay. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) remarcó este lunes la importancia de que una persona de esa región ocupe el cargo de secretario general de las Naciones Unidas y afirmó que esto fortalecerá la capacidad de la Organización para afrontar los desafíos globales.

Así lo indica una declaración conjunta emitida por los cancilleres de los Estados miembros de la Celac, quienes se reunieron en Nueva York en la víspera a la apertura de la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas.

"Convencidos de la importancia de promover un sistema internacional más inclusivo y representativo, ratificamos que ha llegado el momento de que una persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, en coherencia con el principio de balance geográfico equitativo y con el fortalecimiento de la diversidad en la conducción de la Organización", indica el documento.

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En ese sentido, los cancilleres subrayaron que ese nombramiento "fortalecerá la capacidad de la ONU para afrontar los desafíos globales, promover la paz, el desarrollo y la justicia, y consolidar el multilateralismo y el Derecho Internacional y velar por que todas las regiones del mundo tengan voz en la orientación estratégica de la Organización".

Por otra parte, reiteraron su "firme apego a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional".

"Destacamos la histórica contribución de América Latina y el Caribe a la consolidación del multilateralismo, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos", enfatizaron.

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Y añadieron: "Resaltamos el firme compromiso de la Comunidad con nuestro estatus como zonal libre de armas nucleares, por virtud del Tratado de Tlatelolco, así como con los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que refrenda la voluntad de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre los miembros de la Celac y con otras naciones".

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