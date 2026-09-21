La CELAC prevé que la ONU se fortalecerá con la elección de un secretario general latinoamericano

Montevideo, Uruguay. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) remarcó este lunes la importancia de que una persona de esa región ocupe el cargo de secretario general de las Naciones Unidas y afirmó que esto fortalecerá la capacidad de la Organización para afrontar los desafíos globales.

Así lo indica una declaración conjunta emitida por los cancilleres de los Estados miembros de la Celac, quienes se reunieron en Nueva York en la víspera a la apertura de la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas.

"Convencidos de la importancia de promover un sistema internacional más inclusivo y representativo, ratificamos que ha llegado el momento de que una persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, en coherencia con el principio de balance geográfico equitativo y con el fortalecimiento de la diversidad en la conducción de la Organización", indica el documento.