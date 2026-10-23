Brasil moviliza 25,000 militares para apoyar en la seguridad y logística de las elecciones

Río de Janeiro, Brasil. Las Fuerzas Armadas brasileñas movilizarán 25.000 militares para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo en misiones de refuerzo de la seguridad en regiones con conflictos o de apoyo logístico para el transporte de las urnas electrónicas y los equipos electorales. Los garantizarán la seguridad en 306 municipios que pidieron refuerzos y ofrecerán apoyo logístico a las autoridades electorales en otros 39 municipios militares, principalmente en áreas aisladas como reservas indígenas hasta donde hay que transportar las urnas, según un comunicado divulgado este viernes por el Ministerio de Defensa . El envío de refuerzos militares fue autorizado para municipios de 11 de los 27 estados brasileños, principalmente los amazónicos como Pará (38 municipios), Amazonas (34), Mato Grosso (30), Maranhão (21) y Acre (20).

Pero también fueron solicitados refuerzos en áreas con problemas de seguridad en los estados de Piauí (81), Ceará (46), Río de Janeiro (15), Alagoas (8), Río Grande do Norte (7) y Tocantins (6). Además de ejercer presencia en lugares definidos por la Justicia Electoral, los miembros del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea serán responsables por el transporte de las urnas electrónicas, de los equipos, de materiales y de los propios fiscales electorales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el comunicado, para cumplir las misiones que recibieron, el Ministerio de Defensa también movilizará aeronaves, helicópteros, embarcaciones y vehículos militares.