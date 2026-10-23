Exjefe militar haitiano advierte poca posibilidad de éxito de contingente salvadoreño

Puerto Príncipe, Haití. La llegada a Puerto Príncipe de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país desaparecidos tras una emboscada el pasado domingo tiene pocas posibilidades de éxito por las condiciones de Haití, aseguró este viernes un exjefe militar de ese país caribeño. "Fuerzas extranjeras no pueden tener resultados en Haití tal como ellos han planteado la cosa. Ellos deben salir de la idea de la guerra para resolver este problema", dijo en una entrevista telefónica con EFE el coronel retirado Himmler Rebu, quien fue comandante de una unidad de fuerzas especiales del Ejército haitiano. El contingente de El Salvador, anunciado por el presidente de ese país, Nayib Bukele, llegó el jueves a la capital haitiana para sumarse a las operaciones de búsqueda de cuatro militares salvadoreños que hacen parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desaparecidos tras el ataque en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets.

"No van a tener resultados", sentenció

Rebu, quien subrayó que han pasado más de 72 horas desde la emboscada sin que se sepa nada de los cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños, y añadió que las fuerzas que participan en la operación deben saber que "no los pueden rescatar", entre otros factores, porque desconocen totalmente el terreno al que llegan.

Operaciones multinacionales

En las últimas décadas se han sucedido en Haití varias operaciones militares multinacionales impulsadas por la ONU para el mantenimiento de la paz y el restablecimiento de la democracia, entre ellas la de 1994, liderada por Estados Unidos, que restauró en el poder al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide, y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el país de 12 millones de habitantes sigue sumido en la violencia de las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y a las que se les atribuye el ataque contra el vehículo en el que se movilizaban los soldados salvadoreños.

"Han fracasado porque no han respetado la idiosincrasia haitiana en el conflicto, porque no han respetado las reglas ligadas a la cultura haitiana, a la historia haitiana", agregó Rebu, quien lideró un intento de golpe de Estado en abril de 1989 contra el entonces presidente Prosper Avril.



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