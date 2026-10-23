Trump afirma que los buques de EE.UU. "pasarán" por Cuba tras la guerra en Irán

Trump hizo estos comentarios al responder a preguntas de uno de los votantes durante su mitin en Florida, el estado con la mayor población de origen cubano en Estados Unidos.

"Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo", comentó el mandatario en un evento electoral en Fort Myers, en la costa oeste de Florida.

Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes en un mitin en Florida que los buques de Estados Unidos "pasarán" por Cuba tras la guerra en Irán y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de resolver la situación de la isla.

"Él quiere saber qué pasa con Cuba. Por favor, denme un respiro. Denme un descanso. No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña escala", señaló.

El mandatario sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos puede "simplemente poner" a Rubio "ahí, y él lo resolverá", al llamarlo "un gran sujeto".

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Durante sus comentarios, el presidente citó el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que en enero derivó en la captura del depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, que enfrenta en Nueva York, cargos relacionados con narcotráfico, entre otros.

"Capturamos y llevamos ante la justicia al dictador prófugo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ahora está a la espera de juicio. Y ganamos la guerra en Venezuela en un solo día, y ahora estamos trabajando con ellos para producir millones y millones de barriles de petróleo a la semana", manifestó.

Trump ha elevado la presión a La Habana durante su mandato, con sanciones a empresas que Washington vincula con el Gobierno de la isla y un cerco energético para impedir que Cuba importe combustible.

Las declaraciones de Trump se producen en plena campaña electoral en Florida, donde las autoridades anunciaron el lunes una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización estadounidense Hermanos al Rescate, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas.