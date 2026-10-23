Trump usa la supuesta amenaza del "comunismo" para movilizar a sus votantes en Florida

Miami, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, usó este viernes la supuesta amenaza del "comunismo" para movilizar a sus electores a votar por republicanos en Florida, donde la candidata demócrata al Senado, Angie Nixon, pertenece a los Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés). El mandatario, quien reside en Florida, aseveró en un mitin en Fort Myers, en el suroeste de dicho estado, que los votantes "no van a mandar" al Senado "a una maníaca marxista el 3 de noviembre", cuando son las elecciones de mitad de mandato, al afirmar que "la plataforma oficial" de los DSA es "comunista". "Este es el estado libre de Florida, adonde la gente viene a escapar de los comunistas y no a elegirlos", sostuvo el presidente, quien pidió votar por la candidata republicana, Ashley Moody, que sustituye a Marco Rubio en el Senado desde que él dejó el cargo para ser secretario de Estado.

Trump acusó a Nixon, una legisladora estatal afroestadounidense de Jacksonville que ha negado ser socialista, de "votar para rechazar los valores de Florida en cada ocasión", por lo que pidió "votar y rechazar a esta lunática". También solicitó "derrotar al candidato demócrata" a gobernador de Florida, David Jolly, quien dejó el Partido Republicano en el primer mandato de Trump (2017-2021) y a quien llamó "un izquierdista radical". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Yo conocí a Jolly, lo conocí como republicano, solía ser republicano y lo echaron del partido como un perro, lo sacamos al demonio. Era terrible", comentó el mandatario, quien apoya al candidato republicano Byron Donalds, que podría convertirse en el primer gobernador afroamericano del estado.